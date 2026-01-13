Винъс Уилямс отпадна още на старта в Хобарт

Американката Винъс Уилямс загуби с 4:6, 3:6 от Татяна Мария в първия кръг на турнира по тенис в Хобарт, по-малко от седмица преди участието си на Откритото първенство на Австралия.

45-годишната Уилямс получи уайлд кард за първия турнир от Големия шлем за годината. Тя имаше уайлд кард и за участие в Хобарт, където загуби от шестата поставена германка Мария в мач, продължил почти час и половина.

Уилямс загуби и мача си от първия кръг в Оукланд, Нова Зеландия, миналата седмица.

Седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл, която в момента е 576-та в световната ранглиста, направи един пробив срещу 38-годишната Мария в първия сет, но два пъти загуби на свой сервис, отстъпвайки сета на Мария, която е 42-ра в ранглистата на WTA.

Един пробив във втория сет беше достатъчен на Мария, за да си осигури победата.

Винъс Уилямс е играла два пъти финал на сингъл на Откритото първенство на Австралия - през 2003 и 2017 г. - като и двата пъти е губила от сестра си Серина.

Откритото първенство на Австралия започва в неделя. Винъс Уилямс не е играла на „Мелбърн Парк“ от пет години и ще счупи възрастовия рекорд, държан от Кимико Дате, японската тенисистка, която беше на 44 години, когато участва на Откритото първенство на Австралия през 2015 г.

В друга среща от първия кръг в Хобарт, двукратната победителка от Големия шлем Барбора Крейчикова (Чехия) загуби от американката Пейтън Стърнс. Крейчикова, която е 55-та в ранглистата, загуби от Стърнс с 4:6, 6:1, 6:7(4).