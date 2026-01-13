Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

  • 13 яну 2026 | 08:51
  • 193
  • 0
Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

Клубът от Националната хокейна лига Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров на церемония в „Литъл Сизърс Арина“.

Фьодоров прекара първите 13 от общо 18-те си сезона в лигата в състава на Ред Уингс между 1990 и 2003 година, като помогна на отбора да спечели три пъти купа „Стенли“ през 1997, 1998 и 2002 година.

Руският нападател стана първият европеец, който заслужи „Харт Трофи“ за най-полезен играч в НХЛ през 1994 година. Той участва и шест пъти в Мача на звездите в лигата, а през 2015 година беше приет в Залата на славата.

„Чувствам Детройт като мой дом. Решението ми да напусна отбора беше огромна грешка. Не трябваше да си тръгвам, но аз сам съм си виновен. Със сигурност това е едно от малкото неща, за които много съжалявам в кариерата си. Можеше да остана още няколко години, но не мога да върна времето назад“, коментира 56-годишният Фьодоров.

Руснакът е на четвърто място във вечната ранглиста на Детройт по отбелязани попадения с 400, на седмо по асистенции с 554 и на шесто по точки с 954. В плейофите за Купа „Стенли“ той записа още 50 попадения, 113 асистенции и 163 точки.

След напускането на Ред Уингс през 2003 година центърът игра в НХЛ до 2009-а още за Анахайм, Кълъмбъс и Вашингтон за общо 483 гола, 696 асистенции и 1179 точки в лигата. Впоследствие той се завърна в родината си и игра още три сезона за Металург Магнитогорск в Континенталната хокейна лига, за да завърши кариерата си в ЦСКА Москва през декември 2013 година с участие в два мача на „армейците“ в приятелския турнир „Шпенглер Къп“ в Швейцария.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

  • 12 яну 2026 | 16:34
  • 761
  • 0
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

  • 12 яну 2026 | 15:38
  • 1273
  • 0
Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

  • 12 яну 2026 | 10:30
  • 971
  • 2
Банско приема най-важния старт в сноуборда

Банско приема най-важния старт в сноуборда

  • 12 яну 2026 | 10:19
  • 3760
  • 2
България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

  • 12 яну 2026 | 09:07
  • 780
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2026 | 06:49
  • 3788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 4165
  • 3
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 25013
  • 37
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 34630
  • 25
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 28643
  • 25
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 22092
  • 7
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 27192
  • 8