Нюкасъл посреща Манчестър Сити в първия полуфинал в "Карабао Къп"

Нюкасъл посреща Манчестър Сити в първия полуфинал в "Карабао Къп"

Нюкасъл и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в първи полуфинален мач от турнира "Карабао Къп". Двубоят е от 22:00 часа на "Сейнт Джеймсис Парк". И двата тима са амбицирани да спечелят трофея и ще се опитат да постигнат добър резултат преди реванша на "Етихад".

Нюкасъл влиза в мача след серия от три последователни победи в Премиър лийг, преди да завърши наравно в последния си двубой. "Свраките" победиха Лийдс с 4:3, Кристъл Палас с 2:0 и Бърнли като гост с 3:1. Единствената им загуба в последните пет мача дойде срещу Манчестър Юнайтед с 0:1, а в последния си двубой завършиха 3:3 с Борнемут във ФА Къп, но продължиха напред след изпълнение на дузпи.

Манчестър Сити показва колебливи резултати напоследък с три последователни равенства в Премиър лийг, преди впечатляващата победа с 10:1 над Екзитър във ФА Къп през уикенда. "Гражданите" завършиха 1:1 с Брайтън, 1:1 с Челси и 0:0 със Съндърланд, а преди това победиха Нотингам Форест с 2:1.

Нюкасъл разполага с почти пълен състав за предстоящия мач, като мениджърът Еди Хау ще разчита на Бруно Гимараеш и Сандро Тонали да връзват играта. Антъни Гордън и Харви Барнс се очаква да водят атаката на "свраките", докато Ник Поуп вероятно ще заеме мястото си на вратата.

За Манчестър Сити Ерлинг Холанд е готов да води нападението. Фил Фоудън и Бернардо Силва се очаква да подкрепят норвежеца в атака, докато Родри ще контролира играта в средата на терена. Жереми Доку и Савиньо също са на разположение на мениджъра и могат да внесат допълнителна скорост по фланговете.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 22 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, в който Нюкасъл победи Манчестър Сити с 2:1. Преди това, през февруари 2025 г., "гражданите" разгромиха Нюкасъл с 4:0 в мач от Премиър лийг.

В последните пет срещи между двата отбора Манчестър Сити има две победи, Нюкасъл също има две победи, а един мач завърши наравно. Интересно е да се отбележи, че последната им среща в турнирен формат беше през март 2024 г. във ФА Къп, когато Ман Сити победи с 2:0.

Снимки: Gettyimages

