  Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

  • 13 яну 2026 | 08:58
  • 236
  • 0
Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

Новак Джокович проведе първа тренировка на "Род Лейвър Арена" като част от подготовката си за Откритото първенство на Австралия, което започва на 18 януари.

След като се отказа от турнира в Аделаида, Ноле реши да остане още няколко дни в Дубай преди да се насочи към Зеления континент. Сърбинът обясни отказа си от Аделаида с думите:

"До всички мои фенове в Аделаида, за съжаление все още не съм физически готов да се състезавам на турнира. Лично аз съм много разочарован, защото имам прекрасни спомени от спечелването на титлата там преди две години. Очаквах с нетърпение да се върна, защото там се чувствам като у дома си. Сега фокусът ми е върху подготовката за Откритото първенство на Австралия и очаквам с нетърпение скорошното си пристигане в Мелбърн."

Новак проведе първа тренировка и сега предстои подготовката за най-важното – атаката към 25-ата титла от Големия шлем в кариерата му.

В четвъртък той трябва да изиграе демонстративен мач с Франсис Тиафо за феновете, а жребият е насрочен за същия ден от 4:30 часа централноевропейско време.

Съперниците на Новак за трофея в Мелбърн - Карлос Алкарас и Яник Синер, вече пристигнаха в Мелбърн и проведоха по две тренировки под мелбърнското слънце.

