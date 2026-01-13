Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

Новак Джокович проведе първа тренировка на "Род Лейвър Арена" като част от подготовката си за Откритото първенство на Австралия, което започва на 18 януари.

След като се отказа от турнира в Аделаида, Ноле реши да остане още няколко дни в Дубай преди да се насочи към Зеления континент. Сърбинът обясни отказа си от Аделаида с думите:

Novak Djokovic puts his hand on his heart as he enters Rod Laver Arena.



He's back where he belongs. ❤️ pic.twitter.com/0TZ7S1hx07 — Danny (@DjokovicFan_) January 13, 2026

"До всички мои фенове в Аделаида, за съжаление все още не съм физически готов да се състезавам на турнира. Лично аз съм много разочарован, защото имам прекрасни спомени от спечелването на титлата там преди две години. Очаквах с нетърпение да се върна, защото там се чувствам като у дома си. Сега фокусът ми е върху подготовката за Откритото първенство на Австралия и очаквам с нетърпение скорошното си пристигане в Мелбърн."

Новак проведе първа тренировка и сега предстои подготовката за най-важното – атаката към 25-ата титла от Големия шлем в кариерата му.

🚨 Novak Djokovic has arrived at the Australian Open.



The King is back. 👑 pic.twitter.com/cdO4i7Bhvo — Danny (@DjokovicFan_) January 13, 2026

В четвъртък той трябва да изиграе демонстративен мач с Франсис Тиафо за феновете, а жребият е насрочен за същия ден от 4:30 часа централноевропейско време.

Съперниците на Новак за трофея в Мелбърн - Карлос Алкарас и Яник Синер, вече пристигнаха в Мелбърн и проведоха по две тренировки под мелбърнското слънце.