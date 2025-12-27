Костинброд с нов треньор

ОФК Костинброд ще преследва по-добро представяне през пролетния дял от шампионата с новия си треньор. Това е Валентин Валентинов, който доскоро беше действащ футболист.

Валентинов ще проведе пълноценна подготовка преди старта на втория полусезон на Югозападната Трета лига. За последно той работи в школата на Металург (Перник), след тежката контузия, която го извади за дълго време от игра и го принуди да прекрати кариерата си.

Като футболист Валентинов е бил 3 години в школата на Славия, след което играе в Миньор (Перник), Германея (Сапарева баня), Чавдар (Етрополе), Спортист (Своге), Металург (Перник), за който впечатли с 28 гола в 15 мача и премина в Костинброд като футболист. Досегашният треньор Найден Спасов ще помага с опита си в детско юношеската школа на ОФК Костинброд.