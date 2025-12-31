Популярни
Костиброд привлече осем нови

  • 31 дек 2025 | 09:33
  • 214
  • 0
Костиброд привлече осем нови

ОФК Костинброд привлече осем състезатели преди края на календарната година. Всички те ще започнат подготовка с отбора и ще бъдат част от „сините“ през пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. Петима от тях идват от отказалия се от участие в групата Витоша (Бистрица).

Това са вратарят Валентин Галев, защитниците Любомир Сарафски и Кристиян Николов, халфът Вилян Спасов и нападателят Мартин Зимбилев. От Ботев (Ихтиман) костинбродци си връщат полузащитника Николай Маринов, а от друг тим от шампионата, ФК Кюстендил, пристига Стефан Методиев, който също играе в средата на терена. Костинброд привлече и още един вратар в редиците си. Става дума за Кристиян Цонков от Партизан (Червен бряг).

