  Костинброд е втори най-добър сред новаците в Трета лига

Костинброд е втори най-добър сред новаците в Трета лига

  • 24 дек 2025 | 09:35
  • 438
  • 0
Костинброд е втори най-добър сред новаците в Трета лига

ОФК Костинброд е вторият най-добър новак във всички групи от Трета лига. Тимът на Росен Крумов събра 23 точки от 18 мача през есенния дял от сезон 2025/26 в Югозападна Трета лига. Това означава, че "сините" са спечелили средно по 1.28 точки на мач, което е по-слабо само от представянето на Нефтохимик в Югоизточна Трета лига. "Шейховете" са спечелили 30 точки от 18-те си двубоя, или по 1.67 точки на мач. Другият новак от Югозападната група Германея (Сапарева баня) е четвърти в списъка с 11 пункта от своите 19 срещи. Трети е Олимпик (Варна), който завоюва 19 точки от 16 двубоя на Североизток.

