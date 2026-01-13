Бивш френски национал обяви, че спира с футбола

Бившият защитник на френския национален отбор, Ливърпул и Пари Сен Жермен Мамаду Сако официално прекрати своята състезателна кариера. 35-годишният футболист, който беше без отбор от юли, направи своето изявление на стадион „Парк де Пренс“. Това се случи непосредствено преди началото на мача от 1/16-финалите за Купата на Франция между ПСЖ и Париж ФК.

Последният клуб в кариерата на Сако беше грузинският Торпедо (Кутаиси).

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Французинът започна своя път в младежките формации на Париж ФК, а в периода между 2007 и 2013 г. носеше екипа на ПСЖ. За столичния гранд той изиграва 201 мача и се превърна в най-младия капитан в историята на Лига 1, след като дебютира в първенството през октомври 2007 г. на едва 17 години и 8 месеца.

„Исках да благодаря на всички. Исках официално да обявя края на кариерата си“, заяви Мамаду пред публиката.

„Благодаря на „Парк де Пренс“. Благодаря и на Париж ФК, без който за мен нямаше да има ПСЖ, добави той.

Thank you, Mamadou Sakho 🥹🫶 pic.twitter.com/TMPeFFY6RT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 12, 2026

След като напусна ПСЖ, защитникът игра за Ливърпул и Кристъл Палас. През 2021 г. той се завърна във Франция с екипа на Монпелие, за който записа 49 мача.

За националния отбор на Франция Сако има 29 изиграни срещи.