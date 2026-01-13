Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Несправедливо е, но трябва да го приемем

Луис Енрике: Несправедливо е, но трябва да го приемем

  • 13 яну 2026 | 02:20
  • 180
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде своя коментар след шокиращата загуба на тима с 0:1 от Париж ФК в мач от 1/16-финалите за Купата на Франция.

„Мисля, че този мач е много лесен за обобщение. Беше много труден двубой, но ние играхме много добре. Свършихме си работата, доминирахме в срещата. Във футбола обаче трябва да се вкарват голове – те вкараха един, а ние не. Такъв е футболът. Доволен съм от отборната игра и от индивидуалния принос на всеки играч. Несправедливо е, но трябва да го приемем. Желая всичко най-добро на Париж ФК, но съм доволен от това, което видях“, заяви Луис Енрике.

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

ПСЖ е настоящият носител на трофея, след като във финала на миналогодишното издание на турнира тимът на Луис Енрике разгроми Реймс 3:0.

Това е първият случай, в който испанският спциалист пропуска възможността да спечели трофей във Франция начело на ПСЖ. Загубата бележи и първото поражение за клуба в парижко дерби в цялата му история. Освен това, за първи път от 12 години насам ПСЖ отпада на толкова ранен етап от надпреварата за Купата на Франция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

  • 13 яну 2026 | 01:21
  • 472
  • 0
Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

  • 13 яну 2026 | 01:10
  • 371
  • 0
Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

  • 13 яну 2026 | 01:00
  • 355
  • 0
Севиля затъва все повече

Севиля затъва все повече

  • 13 яну 2026 | 00:28
  • 564
  • 0
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8018
  • 7
Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

  • 12 яну 2026 | 23:45
  • 988
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 8135
  • 19
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 44683
  • 687
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 22400
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 8295
  • 3
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 11139
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8018
  • 7