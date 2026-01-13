Луис Енрике: Несправедливо е, но трябва да го приемем

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде своя коментар след шокиращата загуба на тима с 0:1 от Париж ФК в мач от 1/16-финалите за Купата на Франция.

„Мисля, че този мач е много лесен за обобщение. Беше много труден двубой, но ние играхме много добре. Свършихме си работата, доминирахме в срещата. Във футбола обаче трябва да се вкарват голове – те вкараха един, а ние не. Такъв е футболът. Доволен съм от отборната игра и от индивидуалния принос на всеки играч. Несправедливо е, но трябва да го приемем. Желая всичко най-добро на Париж ФК, но съм доволен от това, което видях“, заяви Луис Енрике.

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

ПСЖ е настоящият носител на трофея, след като във финала на миналогодишното издание на турнира тимът на Луис Енрике разгроми Реймс 3:0.

Това е първият случай, в който испанският спциалист пропуска възможността да спечели трофей във Франция начело на ПСЖ. Загубата бележи и първото поражение за клуба в парижко дерби в цялата му история. Освен това, за първи път от 12 години насам ПСЖ отпада на толкова ранен етап от надпреварата за Купата на Франция.

