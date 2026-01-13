Фенербахче ще се пробва за Дарвин Нунес

Има голяма вероятност приключението на Дарвин Нунес в Саудитска Арабия да приключи след едва половин сезон. Нападателят на Ал-Хилал може да се окаже част от разменна сделка с Фенербахче, тъй като настоящият лидер в саудитското първенство проявява интерес към Юсеф Ен-Несири.

Уругвайският нападател не е доволен в настоящия си клуб и е отворен за трансфер, особено ако това означава завръщане в европейския футбол. Освен това, Ал-Хилал отдавна следи Ен-Несири, така че би приел размяна с истанбулския гранд. Саудитската преса обаче не уточнява дали трансферът ще включва финансова компенсация за отбора от Рияд.

През настоящия сезон 26-годишният Дарвин Нунес има 6 гола и 3 асистенции в 11 мача. Снощи той не успя да се разпише в дербито срещу Ал-Насър на Кристиано Роналдо, спечелено от домакините с 3:1.

Ен-Несири е отбелязал 7 гола в 15 срещи в турското първенство от началото на сезона. Договорът на мароканеца с Фенербахче е до 2029 година.