  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  Дженоа разгроми и изпревари Каляри

Дженоа разгроми и изпревари Каляри

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 411
  • 0
Дженоа разгроми и изпревари Каляри

Дженоа прекъсна серията си от пет мача без победа с категоричен домакински успех с 3:0 над Каляри в предпоследния мач от 20-ия кръг на Серия "А". „Грифоните“, водени от Даниеле де Роси, събраха 19 точки и се изкачиха на 15-о място, какъвто актив има и днешният им съперник след тях. Преди срещата Дженоа беше на 17-ото място, точно над зоната на изпадащите, но вече диша по-спокойно с 5 точки преднина над първия застрашен тим на Фиорентина.

Лоренцо Коломбо, Мортен Френдруп и Лео Йостигор вкараха трите попадения за успеха. Тимът от Генуа имаше добър мач и с Милан преди няколко дни, който завърши 1:1 просто защото "грифоните" пропуснаха дузпа в добавеното време и явно бяха с висок боен дух в това дерби на дъното.

Само 7 минути бяха нужни, за да се наруши нулевото равенство. Коломбо успя да се измъкне от изкуствена засада след пас на Руслан Малиновский и сам срещу вратаря на гостите не сбърка. Това беше трето поредно попадение в трети мач за Коломбо.

Гостите от остров Сардиния опитаха да реагират и пренесоха играта в половината на домакините, като свирепо воле на Марко Палестра от границата на наказателното поле уцели напречната греда, а преди това Никола Леали на вратата изби топката. След това двата отбора си размениха по една атака, но Дженоа имаше огромен шанс да удвои в началото на второто полувреме, но когато Каприле парира удара на Коломбо с глава слред пас на Йостигор, но след това защитник изчисти.

Домакините нанесоха своя удар в рамките на три минути в последния четвърт час на мача. Най-напред Френдруп посрещна от воле избита топка след изпълнение на ъглов удар и неспасяемо я прати до гредата, за да стане 2:0.

В 78-ата минута резултатът стана 3:0 с попадение на Йостигор, затвърждавайки статута си на голмайстор на тима. Той се разписа с нестандартен удар с глава след подаване на Аарон Мартин от свободен удар.

Снимки: Gettyimages

