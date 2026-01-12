Популярни
  2. Абърдийн
  3. Фен беше осъден на 18 месеца затвор, след като причини тежка травма на играч от отбора

  • 12 яну 2026 | 20:26
  • 465
  • 0
Футболен фен, причинил тежка травма на играч от отбора, който подкрепя, след като хвърли към терена част от седалка по време на мач от шотландската Висша лига, беше осъден на 18 месеца затвор, информира агенция ДПА. Инцидентът се случи след двубоя между Дънди Юнайтед и Абърдийн в Дънди на 17 май миналата година. 32-годишният Дейвид Гоуанс удари футболиста на Абърдийн Джак Макензи, който беше отишъл до зоната пред гостуващите фенове на Абърдийн, за да им благодари за подкрепата.

Защитникът, който получи дълбока разкъсна рана на лявата вежда и ожулване под лявото око, е „обезобразен завинаги“ от инцидента. При произнасянето на присъдата на запалянкото в съда в Дънди, шерифът Аластър Кармайкъл се обърна към него с думите: „Вашите действия са били егоистични, глупави, опасни и напълно безотговорни. Няма разумна алтернатива на присъда - лишаване от свобода.“

