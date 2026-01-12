Пирин с драматична 5-геймова победа при гостуването си на Дунав

Пирин (Разлог) победи драматично с 3:2 (27:29, 25:20, 25:22, 14:25, 15:11) като гост Дунав (Русе) в последен двубой от 11-ия кръг в efbet Супер волей.

Русенци изненадващо поведоха в резултата след първия гейм, но след това Пирин успя да направи обрат до 2:1 в своя полза. Все пак Дунав се добра до решителна част след категоричното 25:14.

В тайбрека Пирин поведе с 8:5 и 11:8, но домакините изравниха до 11:11. Отборът от Разлог спечели следващите четири точки и се поздрави с краен успех в двубоя.

Пирин се намира на шесто място в класирането с шест победи и пет загуби, докато Дунав е на десета позиция със само един успех в 11 срещи. В предстоящия тази седмица турни с efbet Купа на България Пирин ще се изправи срещу отбора на Левски София в сблъсък от четвъртфиналната фаза, докато Дунав не успя да се класира за надпреварата, след като остана извън първите осем в класирането в efbet Супер волей в края на първия полусезон.