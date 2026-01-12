Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин с драматична 5-геймова победа при гостуването си на Дунав

Пирин с драматична 5-геймова победа при гостуването си на Дунав

  • 12 яну 2026 | 20:21
  • 295
  • 0
Пирин с драматична 5-геймова победа при гостуването си на Дунав

Пирин (Разлог) победи драматично с 3:2 (27:29, 25:20, 25:22, 14:25, 15:11) като гост Дунав (Русе) в последен двубой от 11-ия кръг в efbet Супер волей.

Русенци изненадващо поведоха в резултата след първия гейм, но след това Пирин успя да направи обрат до 2:1 в своя полза. Все пак Дунав се добра до решителна част след категоричното 25:14.

В тайбрека Пирин поведе с 8:5 и 11:8, но домакините изравниха до 11:11. Отборът от Разлог спечели следващите четири точки и се поздрави с краен успех в двубоя.

Пирин се намира на шесто място в класирането с шест победи и пет загуби, докато Дунав е на десета позиция със само един успех в 11 срещи. В предстоящия тази седмица турни с efbet Купа на България Пирин ще се изправи срещу отбора на Левски София в сблъсък от четвъртфиналната фаза, докато Дунав не успя да се класира за надпреварата, след като остана извън първите осем в класирането в efbet Супер волей в края на първия полусезон.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца с 11-а загуба в Италия

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца с 11-а загуба в Италия

  • 12 яну 2026 | 18:08
  • 469
  • 0
Мохамад Реза Бейк: Ще се борим до последната точка, за да се върнем с купата от Самоков

Мохамад Реза Бейк: Ще се борим до последната точка, за да се върнем с купата от Самоков

  • 12 яну 2026 | 17:03
  • 900
  • 0
Алекс Грозданов: Сега сбъдвам детските си мечти и съм много щастлив от това!

Алекс Грозданов: Сега сбъдвам детските си мечти и съм много щастлив от това!

  • 12 яну 2026 | 16:34
  • 5336
  • 0
MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия

MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия

  • 12 яну 2026 | 16:10
  • 709
  • 0
300 000 евро заплата за Матия Бонифанте в Зенит (Санкт Петербург)

300 000 евро заплата за Матия Бонифанте в Зенит (Санкт Петербург)

  • 12 яну 2026 | 13:38
  • 1722
  • 4
Алекс Николов: Не знаем как ще е да играем заедно с Мони в клубен отбор? Ще видим!

Алекс Николов: Не знаем как ще е да играем заедно с Мони в клубен отбор? Ще видим!

  • 12 яну 2026 | 13:05
  • 7756
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 21722
  • 109
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 7201
  • 5
Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 19671
  • 56
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 18686
  • 17
Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

  • 12 яну 2026 | 20:12
  • 782
  • 0
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 11081
  • 28