Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

Колкото и странно да звучи, но пилот, отказал се от Формула 1 в края на 2016 година, е третият най-успешен в турбо-хибридната ера на спорта, продължила от началото на сезон 2014 до края на сезон 2025.

В последните си три години във Формула 1 Розберг спечели 20 от своите 23 победи общо в спорта. Така той отстъпва по този показател единствено на Люис Хамилтън и Макс Верстапен, които спечели съответно 83 и 71 победи в входа на турбо-хибридната ера на Формула 1.

На шест успеха от Розберг остана Себастиан Фетел, чиито 14 победи дойдоха по време на престоя на четирикратния световен шампион във Ферари. Едва на петото място намираме действащия световен шампион Ландо Норис, който има 11 победи на своята сметка. Зад него в топ 10 влизат още Валтери Ботас (10), Оскар Пиастри (9), Дениъл Рикардо (8), Шарл Леклер (8) и Серхио Перес (6).

Снимки: Gettyimages