  Sportal.bg
  ЦСКА
  Тодор Янчев: Бях подписал с Левски преди да отида в ЦСКА

Тодор Янчев: Бях подписал с Левски преди да отида в ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 18:55
  • 1319
  • 3
Тодор Янчев: Бях подписал с Левски преди да отида в ЦСКА

Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев направи сензационно разкритие в подкаста "Код Спорт". Рекордьорът по брой мачове в европейските клубни турнири с екипа на "червените" за първи път призна, че преди да се озове на стадион "Българска армия" е имал подписан предварителен договор с Левски, след като лично сегашният собственик на "сините" Наско Сираков е искал да го привлече в състава.

В своето гостуване в подкаста сърцатият халф за първи път разказа несподелени досега истории от своята кариера. Той разкри как е успял да скъса договора си с Нефтохимик при Христо Порточанов и как е изпаднал от списъка на Пламен Марков за Европейското първенство в Португалия през 2004 година.

А кой е взел фланелката, която Тодор Янчев си е разменил с легендарния Паоло Малдини, защо Левски е загубил титлата при домакинството на Славия през 2013 година, както и още истории с Васил Божков и Ибрахима Гай - гледайте в епизода.

