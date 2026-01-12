Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца с 11-а загуба в Италия

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца с 11-а загуба в Италия

  • 12 яну 2026 | 18:08
  • 276
  • 0
Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца с 11-а загуба в Италия

Националите Мартин Атанасов, Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) допуснаха 11-а загуба в Суперлигата на Италия.

В мач от 15-ия крът Монца падна като гост от Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (21:25, 22:25, 13:25).

Мартин Атанасов започна двубоя и игра до втората част, когато бе заменен от Жасмин Величков.

Мартин Атанасов записа 2 точки (22% ефективност в атака, - 30% перфектно и 60% позитивно посрещане - - 6).

Жасмин Величков записа също 2 точки (33% ефективност в атака, 14% перфектно и 43% позитивно посрещане - - 6).

Ерик Рьорс бе най-резултатен за Монца с 13 точки (1 блок).

Алесандро Боволента бе най-резултатен за Пиаченца с 16 точки ( 2 аса).

Мигел Гутиерес добави още 11 точки.

