Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

Курортът Кран-Монтана ще бъде домакин на алпийски ски състезания на Олимпийските игри през 2038 г., след като организаторите на кандидатурата на Швейцария подробно обявиха плана си за провеждане на Игрите.

Швейцария е единственият кандидат, който води преговори с Международния олимпийски комитет, за да получи домакинството на Зимните игри след 12 години. Това биха били първите зимни игри в Швейцария след Олимпийските игри в Санкт Мориц през 1948 г.

Кран-Монтана е сред утвърдените места за състезания от Световната купа и състезания по зимни спортове, които ще бъдат използвани в олимпийски проект, разпространен в цялата страна, целящ да избегне разходите на данъкоплатците за строителство.

Ски курортът беше сцена на фатален пожар в бар на Нова година, който потопи Швейцария в национален траур.

Кран-Монтана също ще бъде домакин на световното първенство по алпийски ски догодина, както и на състезанията от Световната купа три седмици преди Олимпийските игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари. Курортът беше предварително планиран да бъде домакин на Олимпийските игри, когато близкият Сион се състезаваше за изданието през 2026 г., което в крайна сметка беше спечелено от Италия.

В понеделник швейцарските олимпийски власти потвърдиха очаквания си план да използват улея за бобслей в Санкт Мориц през 2038 г., ски скокове в Енгелберг и биатлон в Ленцерхайде. Хокей на лед ще се играе на стадионите в Цюрих и Цуг, като някои мачове ще се проведат в Лугано, за да се включи италианоезичният регион на страната.

Град Лозана, който е щабът на МОК, е предпочитан за домакин на церемонията по откриването, фигурното пързаляне и шорттрек. Градът беше центърът на домакинството на Зимните младежки игри през 2020 г.

Женева ще бъде домакин на състезания по бързо пързаляне с кънки и кърлинг - използвайки комплекса Palexpo, който е домакин на турнири за Купа Дейвис по тенис и ежегодна среща по конен спорт прескачане на препятствия - и ще бъде база за международни телевизионни оператори.

Швейцарската столица Берн е планирана за церемонията по закриването, а Люцерн за хотелски център, съобщиха представители на олимпийската кандидатура.

МОК не е определил краен срок за приключване на разговорите си с швейцарските представители или за вземане на окончателно решение.

Швейцарска кандидатура беше сред претендентите за домакинство на Зимните игри през 2030 г., която беше присъдена на Френските Алпи и Ница в навечерието на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Солт Лейк Сити ще бъде центърът на Зимните игри в Юта през 2034 г., което също беше потвърдено в Париж.