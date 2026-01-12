Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Пристигна първият нов в Барселона за зимата

Пристигна първият нов в Барселона за зимата

  • 12 яну 2026 | 16:17
  • 4364
  • 1
Пристигна първият нов в Барселона за зимата

Очакваният в Барселона Жоао Кансело пристигна в каталунската столица за трансфера си при “блаугранас”. 31-годишният краен защитник ще бъде преотстъпен от Ал-Хилал с договор до лятото.

“Много съм доволен”, заяви португалският национал при кацането си в Барселона по-рано днес.

Сега Кансело трябва да премине медицинските прегледи и ако всичко е наред, ще подпише договора си. Това ще е и първият зимен трансфер на испанския шампион.

За бившия футболист на Манчестър Сити и Ювентус това е завръщане на “Спотифай Камп Ноу”, където беше през сезон 2023/24 - пак под наем, но от “гражданите”.

