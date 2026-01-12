Спартак Плевен с трансферен удар, подсили се с Павлин Иванов

Националът Павлин Иванов ще продължи кариерата си в Спартак Плевен, обяви клубът на официалната си страница във "Фейсбук". 32-годишният гард за последно игра в Тайван с екипа на Ню Тайпе, но, както Sportal.bg първи съобщи, вече не е част от състава на този клуб.

"Павлин Иванов - ключова фигура и лидер на националния отбор на България е в Плевен. Приветстваме с "Добре дошъл в Балканстрой!" Павлин и оставаме с очакванията за множество успешни игри заедно.

На добър час с екипа на БК Спартак Плевен! Подкрепата е пълна!", написаха от плевенския клуб, приветствайки новото си попълнение.

В кариерата си Иванов е играл още за Бенетон Тревизо, Будучност, Ямбол, Левски, Берое Стара Загора, Лукойл Академик, Балкан, Блу Баскет Тревильо, Рилски спортист, Сибиу и Менорка.

Спартак в момента е шести в класирането на Sesame НБЛ със седем победи и също толкова поражения.

Снимки: Sportal.bg