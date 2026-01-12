Полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Буасон отказа участие в първия за годината "мейджър"

Полуфиналистката от „Ролан Гарос“ Лоис Буасон се оттегли от Откритото първенство на Австралия по тенис, съобщава АП.

22-годишната французойка е преследвана от контузии след силното си представяне в Париж миналата година при дебюта си в основната схема на сингъл на турнирите от Големия шлем. Тя не е играла от края на септември и заяви, че е взела решение да пропусне надпреварата в Мелбърн, за да може да се състезава „на 100% до края на сезона“.

В Париж Буасон победи тенисистките от топ 10 Джесика Пегула и Мира Андреева, преди да загуби от бъдещата шампионка Коко Гоф (САЩ).

„Опитах всичко, за да бъда готова навреме. Но знам, че прибързването може да навреди на тялото и здравето ми, особено в дългосрочен план“, написа тя в профила си в Инстаграм.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.