Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Касаткина елиминира Сакари на старта в Аделаида, две от поставените отпаднаха

Касаткина елиминира Сакари на старта в Аделаида, две от поставените отпаднаха

  • 12 яну 2026 | 15:39
  • 298
  • 0
Касаткина елиминира Сакари на старта в Аделаида, две от поставените отпаднаха

Рускинята Даря Касаткина се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Бившата номер 8 в световната ранглиста на WТА победи участващата с "уайлд кард" Мария Сакари (Гърция) със 7:6(2), 6:4 за близо два часа игра.

Касаткина преодоля пасив от 1:4 в първия сет, който спечели след тайбрек със 7:2. Във втората част тя поведе с 3:0, изостана с 3:4, но направи два поредни пробива и след 6:4 затвори мача.

Две от поставените напуснаха надпреварата още в първия кръг. Номер 4 Екатерина Александрова (Русия) загуби от румънката  Жаклин Кристиан с 4:6, 4:6, а номер 5 Клара Таусон (Дания) отстъпи пред Айла Томлянович (Австралия) с 6:7(5) и отказ.

Номер 6 в схемата Емма Наваро (САЩ) елиминира Емерсон Джоунс (Австралия) с 6:3, 6:3, а номер 8 Виктория Мбоко (Канада) надделя над Беатрис Адад Мая (Бразилия) с 5:7, 6:3, 6:2.

Рускинята Анна Калинская също продължава напред след успех над Елена-Габриела Русе (Румъния) с 6:0, 6:3, а Мари Боузкова (Чехия) се справи с испанката Паула Бадоса - 3:6, 6:3, 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

  • 12 яну 2026 | 12:11
  • 340
  • 0
Съпрузи ще бъдат съдии на стол на България - Белгия за Купа „Дейвис“

Съпрузи ще бъдат съдии на стол на България - Белгия за Купа „Дейвис“

  • 12 яну 2026 | 12:08
  • 363
  • 0
Томова запази позиции в класацията на WTA

Томова запази позиции в класацията на WTA

  • 12 яну 2026 | 10:54
  • 443
  • 0
Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 12 яну 2026 | 10:49
  • 8511
  • 4
Милош Раонич окачи ракетата на пирона

Милош Раонич окачи ракетата на пирона

  • 12 яну 2026 | 09:25
  • 996
  • 0
Титла за тандема Гърневска/Симеонова в Истанбул, финал за Калоян Шиков

Титла за тандема Гърневска/Симеонова в Истанбул, финал за Калоян Шиков

  • 12 яну 2026 | 08:55
  • 611
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 2528
  • 1
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 27529
  • 19
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 25803
  • 92
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 11215
  • 9
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3590
  • 1
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 4164
  • 6