Денис Шрьодер призна по интересен начин, че действително е ударил Лука Дончич

Гардът на Сакраменто Кингс Денис Шрьодер коментира иронично наложеното му наказание за сблъсъка с Лука Дончич, наливайки още масло в огъня, като на практика по леко завоалиран начин, призна, че е ударил словенската суперзвезда на ЛА Лейкърс.

Германският гард беше наказан с три мача от НБА, след като се насочи заплашително към Дончич след края на мача между Сакраменто Кингс и Лос Анджелис Лейкърс.

Денис Шрьодер отнесе тежко наказание заради Лука Дончич

Напрежението изглежда е било предизвикано от коментар на Дончич по време на играта. "Трябваше да подпишеш онзи договор", са били думите на Дончич към Шрьодер. Те се отнасят до предложението за нов договор от тогавашния му отбор ЛА Лейкърс, което германецът е отхвърлил в миналото, за да търси по-добра сделка в друг отбор. Каквото не получи.

Вместо да остави нещата да отшумят, Шрьодер избра да се изкаже публично, влошавайки ситуацията. В публикация на журналиста от ESPN Шамс Чарания в Instagram, която гласеше: "НБА наказа Денис Шрьодер за 3 мача за търсене на конфронтазия и опит да удари друг играч 40 минути след загубата на кингс от Лейкърс на 28 декември", световният и европейски шампион отговори, фокусирайки се върху думата "опит".

"Опит?" написа той, придружавайки коментара си със смеещи се емотикони.

По този начин той намекна, че инцидентът не се е ограничил до обикновен опит, а е отишъл по-далеч, поставяйки под въпрос официалното описание на лигата и поддържайки спора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages