  2. Баскетбол
  3. Денис Шрьодер отнесе тежко наказание заради Лука Дончич

Денис Шрьодер отнесе тежко наказание заради Лука Дончич

  • 11 яну 2026 | 11:55
  • 251
  • 0
Денис Шрьодер отнесе тежко наказание заради Лука Дончич

НБА наказа Денис Шрьодер с лишаване от състезателни права за три мача, след като гардът бе признат за виновен в опит за нападение срещу Лука Дончич след края на мача между Сакраменто Кингс и Лос Анджелис Лейкърс.

Според официалното съобщение на лигата, гардът на Сакраменто Кингс се е опитал да удари суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс в съблекалнята след края на срещата на 28 декември в Лос Анджелис, където домакините надделяха със 125:101. Американски медии дори съобщават за шамар от 32-годишния германец към 26-годишния словенец.

Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго
Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

Напрежението между двамата играчи е започнало по време на мача. По време на таймаут, Дончич иронично казва на Шрьодер: "Трябваше да подпишеш онзи договор". Тази реплика се отнася до решението на Шрьодер преди няколко години да отхвърли предложение за четиригодишно удължаване на договора на стойност 82 милиона долара от Лейкърс – ход, който се оказа погрешен, тъй като оттогава световният и европейски шампион с Германия не е успял да си осигури подобна финансова сделка.

Снимки: Gettyimages

