Денис Шрьодер отнесе тежко наказание заради Лука Дончич

НБА наказа Денис Шрьодер с лишаване от състезателни права за три мача, след като гардът бе признат за виновен в опит за нападение срещу Лука Дончич след края на мача между Сакраменто Кингс и Лос Анджелис Лейкърс.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the game 😭 pic.twitter.com/pPhXAWi59D — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 11, 2026

Според официалното съобщение на лигата, гардът на Сакраменто Кингс се е опитал да удари суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс в съблекалнята след края на срещата на 28 декември в Лос Анджелис, където домакините надделяха със 125:101. Американски медии дори съобщават за шамар от 32-годишния германец към 26-годишния словенец.

Напрежението между двамата играчи е започнало по време на мача. По време на таймаут, Дончич иронично казва на Шрьодер: "Трябваше да подпишеш онзи договор". Тази реплика се отнася до решението на Шрьодер преди няколко години да отхвърли предложение за четиригодишно удължаване на договора на стойност 82 милиона долара от Лейкърс – ход, който се оказа погрешен, тъй като оттогава световният и европейски шампион с Германия не е успял да си осигури подобна финансова сделка.

