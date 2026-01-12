Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Карлос Насар: Няма съмнение, че искам да се състезавам за България

Карлос Насар: Няма съмнение, че искам да се състезавам за България

  • 12 яну 2026 | 15:27
  • 655
  • 0

Олимпийският шампион и световен рекордьор по вдигане на тежести Карлос Насар разкри каква е ситуацията около него след обжалването на избора за нов председател на БФВТ. Той обяви, че офертите към него за смяна на гражданството не спират, но желанието му засега е да продължи кариерата си с герба на България.

Насар участва в медийно събитие на един от своите спонсори заедно с редица други изтъкнати наши спортисти. “Чувстваме, че има лека нестабилност в нашата федерация. Постоянно има проблеми и в работата ни като състезатели, което ме касае лично. Не се чувствам притиснат, но понякога не мога да си провеждам спокойно тренировките, а това е важно за моите успехи.

Иначе няма срок за офертите към мен. В този смисъл се чувствам притиснат, защото тези оферти валят постоянно. Аз се виждам с определени хора и няма как да им отговоря. Но докато правя това, с което се занимавам в момента, офертите няма как да свършат.

Имам предложения от няколко страни, различни са условията в определени моменти, ала нямам поставен краен срок да взема решение. Всичко това обаче ме разколебава в дадени моменти, когато нямам подкрепата на моята федерация, но обичта ми към Родината, към народа винаги са ме държали тук и са ми давали сили да се боря да остана. Моето желание е да остана в България и не искам то да подлежи на съмнение“, коментира Насар.

Щангистът се готви за предстоящите европейско и световно първенство, както и за няколко състезания в Бундеслигата. Карлос е категоричен, че би напуснал България единствено, ако няма условия да печели медали.

Снимки: Борислав Цветанов

