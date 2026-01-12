Националите ни по бокс се събират за първи лагер

Националният отбор по бокс за мъже се събира за първи лагер през годината днес (12.01). Те започват подготовка под ръководството на треньора Жоел Арате за новия сезон. Първите тренировки ще бъдат в столичния комплекс „Дианабад“.

„На 19-и януари заминаваме за Белмекен с около 17 български спортисти и евентуално боксьори от три други държави, които имат интерес да се готвят с нашия отбор – разказа Жоел Арате. – Преди турнира „Странджа“ ще направим лагер с чуждестранни боксьори. Той ще се проведе между 10-и и 20- февруари. Има интерес от много боксови гиганти да дойдат и да тренират с нас.“

Първото сериозно изпитание за годината ще бъде международният турнир „Странджа“. Той ще се проведе между 23 февруари и 1 март в столичната зала София. Изпитанието ще бъде сериозен тест преди изключително важното състезание по-късно през 2026-а.

България ще бъде домакин на европейско първенство за мъже и жени. То ще се състои между 15 и 26 септември в „Асикс Арена“ в София. За четвърти път България ще приеме подобен форум. За последно нашата страна беше домакин през 2015 г. в Самоков.

Европейското първенство ще бъде ключов турнир във формиране на ранглистата са предстоящите олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Източник: jungle.bg