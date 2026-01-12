Найджъл Хейс-Дейвис стяга куфарите... ще го видим ли отново в Евролигата?

Енигматична публикация на Найджъл Хейс-Дейвис в социалните мрежи разпали дискусии в баскетболния свят, тъй като придружаващото видео го показва как си стяга багажа.

Крилото на Финикс Сънс сподели поредица от снимки, но последният клип предизвика най-много въпроси. Целта на публикацията остава неясна, оставяйки място за спекулации и сценарии относно бъдещето му, като името му е свързвано и с Панатинайкос, пише Sportal.gr.

Хейс-Дейвис стана MVP на Финалната четворка на Евролигата през миналия сезон и бе със съществен принос за триумфа на Фенербахче. Турският гранд първо детронира Панатинайкос на полуфиналите, а на финала се справи с Монако.

Снимки: Gettyimages