300 000 евро заплата за Матия Бонифанте в Зенит (Санкт Петербург)

Разпределителят на Кучине Лубе (Чивитанова) Матич Бонифанте, който по информация на Sportal.bg ще продължи кариерата си в руския гранд Зенит (Санкт Петербург) през следващия сезон, се очаква да подпише контракт за 300 000 евро на година.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Новината обяви главният редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света volleyball.it - Лука Муцоли.

💥🛒Volley mercato: De Cecco al Novosibirsk, Boninfante a San Pietroburgo. Lube arriva Simeon Nikolov 🇮🇹🇧🇬🇦🇷🇷🇺



— Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) January 11, 2026

Както вчера Sportal.bg обяви, очаква се разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов (19 години), да продължи кариерата си в Кучине Лубе (Чивитанова), където ще играе заедно с брат си Александър Николов (22 години).

❗️ "VOLLEYBALL IT" POTWIERDZA MOJE OSTATNIE INFORMACJE:



🔜: 🇧🇬 Simeon Nikolov podpisał kontrakt z Cucine Lube Civitanovą.



🔜: 🇦🇷 Luciano De Cecco podpisał kontrakt z Lokomotiwem Nowosybirsk.



Dodatkowo, utalentowany Mattia Boninfante zostaje wykupiony za 300 000 € przez… pic.twitter.com/HNNLH9SP8K — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) January 11, 2026

Очаква се скоро от Лубе да обявят подробности по трансфера.