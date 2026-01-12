Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 300 000 евро заплата за Матия Бонифанте в Зенит (Санкт Петербург)

300 000 евро заплата за Матия Бонифанте в Зенит (Санкт Петербург)

  • 12 яну 2026 | 13:38
  • 592
  • 1

Разпределителят на Кучине Лубе (Чивитанова) Матич Бонифанте, който по информация на Sportal.bg ще продължи кариерата си в руския гранд Зенит (Санкт Петербург) през следващия сезон, се очаква да подпише контракт за 300 000 евро на година.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Новината обяви главният редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света volleyball.it - Лука Муцоли.

Както вчера Sportal.bg обяви, очаква се разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов (19 години), да продължи кариерата си в Кучине Лубе (Чивитанова), където ще играе заедно с брат си Александър Николов (22 години).

Очаква се скоро от Лубе да обявят подробности по трансфера.

