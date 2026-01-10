Популярни
  Рома
  2. Рома
  Късни голове донесоха успеха на Рома срещу Сасуоло

Късни голове донесоха успеха на Рома срещу Сасуоло

  • 10 яну 2026 | 21:13
Рома стигна до домакинска победа с 2:0 срещу Сасуоло след късни гола на “Олимпико”. Отборът на Джан Пиеро Гасперини отбеляза две попадения в рамките на три минути и реши мача. Ману Коне откри резултата в 76-ата минута, а малко след това Матиас Соуле се разписа. След този успех “вълците” се доближиха на три точки от лидера Наполи, но е изиграл два мача повече.

Първата възможност бе хубав удар на Дибала, с който Мурич се справи. В 17-ата минута гостите имаха двойна възможност. Исмаел Коне бе изведен зад защитата, но не успя да преодолее вратаря, а Лауриенте стреля неточно при добавката. Алиу Фадера също тества Свилар, а Евън Фъргюсън не се възползва от една възможност. Ирландският нападател получи удар в гърба и бе заменен принудително.

Влезлият като резерва Стефан Ел Шаарауи пропусна добър шанс, а при добавката Цимикас стреля крайно неточно. След час игра съдията отсъди дузпа за домакините, но тя бе отменена, защото след разглеждането се видя, че е имало засада. Рома стигна до гол в 76-ата минута, когато Соуле центрира за Коне, който откри резултата. Малко след подновяването на играта прекрасна комбинация завърши с подаване с пета на Ел Шаарауи към Соуле, който удвои аванса на “вълците”. В самия край на двубоя попадение на Ел Шаарауи не бе зачетено поради засада.

Снимки: Imago

