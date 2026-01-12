Популярни
Банско приема елита на световния сноуборд
Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 12 яну 2026 | 10:49
  • 1334
  • 0
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста.

34-годишният Димитров започна новия сезон в Бризбън (Австралия), където достигна до втория кръг през миналата седмица, а с актив от 1105 точки той вече е 45-и в класацията на АТР.

Номер 1 в света остава испанецът Карлос Алкарас с 12050 точки, пред италианеца Яник Синер с 11500 точки. Трети продължава да бъде германецът Александър Зверев с 5105 точки. Сърбинът Новак Джокович е четвърти с 4780 точки, а до рекордното в кариерата си пето място прогресира Лоренцо Музети (Италия) с 4105 точки.

В топ 10 за първи път влезе Александър Бублик (Казахстан). Той вчера спечели трофея в Хонконг и с 3065 точки вече е десети в подреждането.

