Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Константин Костадинов и Андора загубиха от Реал Мадрид

Константин Костадинов и Андора загубиха от Реал Мадрид

  • 12 яну 2026 | 09:41
  • 109
  • 0
Константин Костадинов и Андора загубиха от Реал Мадрид

Националът Константин Костадинов и неговият испански отбор Морабанк Андора отстъпиха при домакинството си на Реал Мадрид с 85:90 в оспорван двубой от 15-ия кръг на местното първенство.

Съставът на Андора продължава с негативната серия и допусна 11-а загуба от 15 мача, докато Реал е начело във временното класиране с актив 13-2.

Костадинов реализира 10 точки, 3 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена, а най-резултатен за домакините беше Хавиер Кастанеда с 20 точки и 2 борби.

Баскетболистите на Морабанк Андора водеха с точка на почивката - 41:40, а в края на третата четвърт гостите от Мадрид имаха аванс от 61:58.

За Реал Мадрид Валтер Таварес завърши като най-резултатен с 13 точки и 7 борби.

Отборът на Андора посреща Бреоган на 17 януари в следващия си двубой от испанския елит при мъжете.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 3766
  • 0
Изиграха се нови десет мача от НБА тази нощ, повечето от тях бяха много оспоравни!

Изиграха се нови десет мача от НБА тази нощ, повечето от тях бяха много оспоравни!

  • 12 яну 2026 | 06:43
  • 4930
  • 0
Крило на Юта Джаз влезе в историята на НБА със злощастно постижение

Крило на Юта Джаз влезе в историята на НБА със злощастно постижение

  • 11 яну 2026 | 17:29
  • 1167
  • 0
Шокиращи сцени в Бразилия! Съдия брутално нападнат от побеснели фенове

Шокиращи сцени в Бразилия! Съдия брутално нападнат от побеснели фенове

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 2415
  • 0
Тайрик Джоунс за дебюта си: Щастлив съм в Олимпиакос, искам да спечеля всички титли

Тайрик Джоунс за дебюта си: Щастлив съм в Олимпиакос, искам да спечеля всички титли

  • 11 яну 2026 | 15:29
  • 760
  • 0
Берое удари Спартак Плевен при завръщането на американски гард в Стара Загора

Берое удари Спартак Плевен при завръщането на американски гард в Стара Загора

  • 11 яну 2026 | 15:07
  • 7953
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 885
  • 0
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 66244
  • 1002
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 2758
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 3766
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 32565
  • 19
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 69194
  • 52