Константин Костадинов и Андора загубиха от Реал Мадрид

Националът Константин Костадинов и неговият испански отбор Морабанк Андора отстъпиха при домакинството си на Реал Мадрид с 85:90 в оспорван двубой от 15-ия кръг на местното първенство.

Съставът на Андора продължава с негативната серия и допусна 11-а загуба от 15 мача, докато Реал е начело във временното класиране с актив 13-2.

Костадинов реализира 10 точки, 3 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена, а най-резултатен за домакините беше Хавиер Кастанеда с 20 точки и 2 борби.

Баскетболистите на Морабанк Андора водеха с точка на почивката - 41:40, а в края на третата четвърт гостите от Мадрид имаха аванс от 61:58.

За Реал Мадрид Валтер Таварес завърши като най-резултатен с 13 точки и 7 борби.

Отборът на Андора посреща Бреоган на 17 януари в следващия си двубой от испанския елит при мъжете.