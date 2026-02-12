Популярни
Супер натоварена нощ НБА

  • 12 фев 2026 | 02:00
  • 242
  • 0
Супер натоварена нощ НБА

Днес е една от най-натоварените откъм мачове нощи в НБА. Ще се изиграят цели 14 двубоя и ще бъде истинска лудница. Може да следите на живо всичко, което ще се случи в тези срещи.

Битките по традиция стартират в 02:00 часа с три мача. В първия от тях Кливланд Кавалиърс посреща Вашингтон Уизардс.

По същото време е и друг двубой на Изток между Милуоки Бъкс и Орландо Меджик.

Тогава играят и Шарлът Хорнетс срещу Атланта Хоукс в пряк сблъсък за място на елиминациите.

В 02:30 часа предстоят нови три срещи. Бостън Селтикс приема Чикаго Булс.

Бруклин Нетс пък е домакин на Индиана Пейсърс в битка на дъното на Изток.

Доста по-вълнуващ изглежда сблъсъкът между Торонто Раптърс и Детройт Пистънс.

Същото може да се каже и за бетката между Филаделфия 76 и Ню Йорк Никс.

Следващата порция мачове стартира с 03:00 часа с двубоя между Минесота Тимбъруулвс и Портланд Трейлблейзърс.

Тогава играят и Ню Орлиънс Хорнетс срещу Маями Хийт.

Най-вълнуващият мач в този часови диапазон изглежда този между Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Клипърс.

В 04:00 започват нови три срещи и в първата от тях ще е горещо, тъй като Денвър Нъгетс приема Мемфис Гризлис.

Вълнуваща битка се очертава и между Финикс Сънс и Оклахома Сити Тъндър.

Тогава играят и Юта Джаз срещу Сакраменто Кингс.

За финал е оставен един от най-интересните двубои за нощта между Голдън Стейт Уориърс и Сан Антонио Спърс в 05:00 часа.

