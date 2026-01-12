България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново ще има танцова двойка на световно първенство за юноши и девойки, след като Силвия Лутай и Константин Ткаченко събраха необходимия технически минимум за това на Sofia Trophy 2026.

Дуетът, който е сформиран едва преди 6 месеца и се подготвя в Русия, завърши на 7-о място в дебютното си международно участие, което бе в конкуренцията на двойки от още 10 нации. Този факт, както и оценките им за технически елементи от ритмичния танц и волната програма, им отвори пътя за участие в световното първенство, което е от 3 до 8 март в Талин (Естония).

Критериите за общ технически минимум се задават от Международния кънки съюз за категориите Junior и Senior при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки и се отнасят за големите първенства.

За последен път България имаше танцова двойка на световно юношеско през 2018-а, когато в София Яна Божилова и Калоян Георгиев завършиха на 25-о място.

На международния турнир Sofia Trophy, в който участие взеха над 330 фигуристи във всички възрастови групи, българските състезатели извоюваха общо 16 медала, от които 6 златни, 4 сребърни и 6 бронзови.

Титли за България спечелиха:

Андреа Радева от клуб "Одесос" (Варна) в категория CHICKS GIRLS (1.7.2017 AND YOUNGER)

Алиса Велбовец от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Ивелин Христов от клуб "Одесос" (Варна) в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Мина Захариева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Андрей Манолов от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Ида Захариева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Сребърни медали за България:

Адриан Колев от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Александър Христов от клуб "Одесос" (Варна) в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Йоана Антонова от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Деян Михайлов отклуб BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Бронзови медали за България:

Михаил Дюлгерски от клуб "Одесос" (Варна) в категория ADVANCE NOVICE BOYS (1.7.2009 - 30.6.2015)

Габриела Филипова от клуб "Елит" в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Косара Динева от Спортен клуб "Славия" в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Гергана Динева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS I. GIRLS (1.7.2015 - 30.6.2016)

Йоана Радева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Александър Златков от клуб "Елит" в категория Men