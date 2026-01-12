Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

  • 12 яну 2026 | 09:07
  • 210
  • 0
България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново ще има танцова двойка на световно първенство за юноши и девойки, след като Силвия Лутай и Константин Ткаченко събраха необходимия технически минимум за това на Sofia Trophy 2026.

Дуетът, който е сформиран едва преди 6 месеца и се подготвя в Русия, завърши на 7-о място в дебютното си международно участие, което бе в конкуренцията на двойки от още 10 нации. Този факт, както и оценките им за технически елементи от ритмичния танц и волната програма, им отвори пътя за участие в световното първенство, което е от 3 до 8 март в Талин (Естония).

Критериите за общ технически минимум се задават от Международния кънки съюз за категориите Junior и Senior при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки и се отнасят за големите първенства.

За последен път България имаше танцова двойка на световно юношеско през 2018-а, когато в София Яна Божилова и Калоян Георгиев завършиха на 25-о място.

На международния турнир Sofia Trophy, в който участие взеха над 330 фигуристи във всички възрастови групи, българските състезатели извоюваха общо 16 медала, от които 6 златни, 4 сребърни и 6 бронзови.

Титли за България спечелиха:

Андреа Радева от клуб "Одесос" (Варна) в категория CHICKS GIRLS (1.7.2017 AND YOUNGER)

Алиса Велбовец от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Ивелин Христов от клуб "Одесос" (Варна) в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Мина Захариева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Андрей Манолов от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Ида Захариева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Сребърни медали за България:

Адриан Колев от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Александър Христов от клуб "Одесос" (Варна) в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Йоана Антонова от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Деян Михайлов отклуб BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Бронзови медали за България:

Михаил Дюлгерски от клуб "Одесос" (Варна) в категория ADVANCE NOVICE BOYS (1.7.2009 - 30.6.2015)

Габриела Филипова от клуб "Елит" в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Косара Динева от Спортен клуб "Славия" в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Гергана Динева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS I. GIRLS (1.7.2015 - 30.6.2016)

Йоана Радева от клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" Денкова в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Александър Златков от клуб "Елит" в категория Men

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2026 | 06:49
  • 2189
  • 0
Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 1644
  • 1
Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

  • 11 яну 2026 | 19:20
  • 1416
  • 3
Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

  • 11 яну 2026 | 17:01
  • 989
  • 0
Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

  • 11 яну 2026 | 15:43
  • 18473
  • 20
Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

  • 11 яну 2026 | 14:40
  • 1620
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 816
  • 0
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 66212
  • 1002
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 2747
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 3762
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 32557
  • 19
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 69187
  • 52