Титла за тандема Гърневска/Симеонова в Истанбул, финал за Калоян Шиков

  • 12 яну 2026 | 08:55
Титла за тандема Гърневска/Симеонова в Истанбул, финал за Калоян Шиков

Българският тенис записа нов силен успех на международната сцена. Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова триумфираха с титлата на двойки при девойките на турнира от категория J100 на Международната федерация по тенис (ITF) в Истанбул (Турция).

На финала двете българки се наложиха със 7:5, 6:2 над рускините Лейла Шахмурадова и Василиса Таранова и заслужено триумфираха с титлата.

Отлично представяне записа и Калоян Шиков, който стана вицешампион на двойки при юношите. Българинът и партньорът му Родион Четвериков (Украйна) достигнаха до финала, където отстъпиха с 3:6, 4:6 пред първите поставени представители на домакините Каан Ишик Косанер и Мустафа Еге Шик.

