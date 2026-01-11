Алегри: Допуснахме същата грешка като срещу Дженоа

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри коментира представянето на своя тим в днешоното равенство 1:1 срещу Фиорентина, като подчерта, че играчите му не са се възползвали от заключителните минути, за да отбележат победен гол, което не успяха да сторят и в мача с Дженоа, завършил при същия резултат.

“Голът на Кристофър Нкунку не е единственото позитивно нещо. Да кажем, че изиграхме добро първо полувреме, като имахме няколко голови положения, но не ги реализирахме. През втората част пък Фиорентина ни пресираха малко по-усилено. При 1:0 за тях имахме търпението да пращаме много топки в близост до наказателното поле. При 1:1 обаче допуснахме същата грешка като срещу Дженоа. Седем минути добавено време е много. Трябва да боравим с топката по-добре в близост до наказателното поле и момчетата го знаят, определено е необходимо да се подобрим. Не е като да имаш 100 положения във футбола. Нужно е да бъдем по-прецизни. По едно време бяхме такива, но сега сме по-малко. Момчетата са изключителна група и се трудим усърдно. Засега сме втори в класирането, което е добър резултат. Предстоят ни много мачове и трябва да продължим нашия път. Мисля, че се справихме малко по-добре след допуснатия гол, който дойде от статично положение. Трябва да бъдем внимателни, защото подобни попадения решават двубоя. Смените са важни и тимът се постара.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: "After going 1–0 down, we were patient and got a lot of balls into the box. After the 1–1 we made the same mistake as against Genoa. Seven minutes is a long time the ball has to be managed better near the area. The boys know it; we absolutely have to… pic.twitter.com/cjfKhUddzo — Milan Posts (@MilanPosts) January 11, 2026

Рубен Лофтъс-Чийк и Ардон Яшари се справиха добре, Самуеле Ричи също направи добър мач, като това важи и за Первис Еступинян, който се завърна като титуляр. Беше ни необходимо повече игрово време, както и да дадем почивка на тези, които играха много досега. Яшари направи добър мач, да не забравяме, че той се завърна от контузия. Той се възстанови, но не игра много. Това беше тежък мач и въобще не беше лесно. Той направи някои добри неща, като през първото полувреме пусна добър пас към Еступинян. Той е талантливо момче, което просто трябва да израсне и най-вече да разбере италианския футбол, който изглежда прост отстрани, но има тактически настройки за играчи, които идват от чужбина. Трябва да се приспособят и им е трудно да разберат тукашния футбол.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: "I joked with Luka Modrić after the Genoa match he said it had never happened to him that someone followed him everywhere all game. At one point he said, "Sorry, can you give me a moment?" and the reply was, ‘No, I’ve been told to follow you… pic.twitter.com/sJ2wXWfzuk — Milan Posts (@MilanPosts) January 11, 2026

След мача с Дженоа се шегувах с Лука Модрич, който ми каза, че никога не е имал някой, който да го следва през целия двубой. Противниковият играч го следваше, където и да иде. В даден момент Лука Модрич му казал: “Извинявай, ще ме оставиш ли сам за секунда?”, а в отговор получил: “Не, казаха ми да те следвам навсякъде”. Така че италианският футбол е много труден и изисква голямо търпение, но качествата на Яшари са отлични. Никлас Фюлкруг пък направи две потенциални асистенции през първото полувреме. Той е играч, който става важен футболист, щом го намериш в наказателното поле.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: "Jashari has quality and needs to grow and, above all, understand Italian football. From the outside it looks simple, but there are tactical details for players arriving from abroad. They need time to adapt." pic.twitter.com/aH31MN2ref — Milan Posts (@MilanPosts) January 11, 2026

Дали това е повратната точка за Нкунку? Необходими са големи спокойствие и търпение. Трябва да стигнем до 25 май във върхова форма, за да влезем в топ 4, а това не е лесно. Нкунку вкара гол като централен нападател и се справя много добре в тази роля. Рафаел Леао все още не се чувства добре, като в последните минути можеше да има по-голямо въздействие, ако беше потърсил малко по-странична позиция, за да търси ситуации един на един. Всички наши играчи се завръщат, което ме радва. Въобще не мисля за Интер - Наполи. Трябва да се фокусираме върху себе си и да се върнем към победите, защото има още много точки за печелене. Все още ни трябват 34-36 точки за място в Шампионската лига. Вървим лека-полека и не губим представа за реалността. Започнахме с подмяна на 55% от футболистите в състава и направихме добър старт, но трябва да сме взискателни към себе си и да се опитваме да се подобряваме”, заяви Алегри пред DAZN.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages