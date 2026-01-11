Леванте спечели нова точка в борбата за оцеляване

Леванте продължава да си връща надеждите за оцеляване, въпреки че си остава в зоната на изпадащите. Тимът на Луис Кастро няма загуба в трети пореден мач, след като завърши 1:1 в домакинството си на Еспаньол. Двата отбора си размениха по един гол в рамките на две минути в началото на второто полувреме.

Началото на двубоя предвещаваше открит мач. Сред най-активните бе Карийм Тунде, който на два пъти застраши вратата на съперника. В първия случай ударът му бе спасен от Дмитрович, а във втория топката мина малко над вратата. Това обаче се оказаха едни от редките по-интересни моменти през първото полувреме. Малко преди почивката гостите стигнаха до ситуация пред вратата на съперника, но Карлос Ромеро отправи неточен удар от въздуха.

В 53-ата минута Ромеро откри резултата, след като великолепно овладя топката на границата на наказателното поле и с хубав удар от воле я прати в мрежата. Равенството бе възстановено само две минути по-късно. Защитата на гостите не се ориентира добре след центриране и остави Икер Лосада да се измъкне и да изравни. След двата гола нямаше много други опасности и двата отбора се задоволиха с равенството.

