Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Еспаньол
  3. Леванте спечели нова точка в борбата за оцеляване

Леванте спечели нова точка в борбата за оцеляване

  • 11 яну 2026 | 20:40
  • 261
  • 0
Леванте спечели нова точка в борбата за оцеляване

Леванте продължава да си връща надеждите за оцеляване, въпреки че си остава в зоната на изпадащите. Тимът на Луис Кастро няма загуба в трети пореден мач, след като завърши 1:1 в домакинството си на Еспаньол. Двата отбора си размениха по един гол в рамките на две минути в началото на второто полувреме.

Началото на двубоя предвещаваше открит мач. Сред най-активните бе Карийм Тунде, който на два пъти застраши вратата на съперника. В първия случай ударът му бе спасен от Дмитрович, а във втория топката мина малко над вратата. Това обаче се оказаха едни от редките по-интересни моменти през първото полувреме. Малко преди почивката гостите стигнаха до ситуация пред вратата на съперника, но Карлос Ромеро отправи неточен удар от въздуха.

В 53-ата минута Ромеро откри резултата, след като великолепно овладя топката на границата на наказателното поле и с хубав удар от воле я прати в мрежата. Равенството бе възстановено само две минути по-късно. Защитата на гостите не се ориентира добре след центриране и остави Икер Лосада да се измъкне и да изравни. След двата гола нямаше много други опасности и двата отбора се задоволиха с равенството.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Какво се случи в днешния ден на ФА Къп

Какво се случи в днешния ден на ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:30
  • 7157
  • 0
Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха

Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 8551
  • 3
Спалети: Израснахме в много отношения, но трябва да наваксаме в други аспекти

Спалети: Израснахме в много отношения, но трябва да наваксаме в други аспекти

  • 11 яну 2026 | 18:58
  • 1186
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) разби за едно полувреме Аугсбург и си осигури спокойствие

Борусия (Мьонхенгладбах) разби за едно полувреме Аугсбург и си осигури спокойствие

  • 11 яну 2026 | 18:27
  • 637
  • 2
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 13423
  • 12
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13222
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 6971
  • 23
Интер - Наполи (съставите)

Интер - Наполи (съставите)

  • 11 яну 2026 | 21:12
  • 943
  • 1
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45062
  • 46
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 26397
  • 23
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13222
  • 33
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 19111
  • 28