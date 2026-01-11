Историята се повтаря: Киплимо отново надви Арегауи за световната титла по крос-кънтри

За трето поредно издание на Световното първенство по лека атлетика в дисциплината крос-кънтри угандиецът Джейкъб Киплимо спечели титлата при мъжете, изпреварвайки етиопеца Бериху Арегауи. Шампионатът се проведе в събота в Талахаси.

С този успех Киплимо затвърди статута си на един от най-великите бегачи на дълги разстояния на своето поколение. Угандиецът се оказа недосегаем в най-важния момент, като само в последната обиколка натрупа изумителна преднина от 18 секунди пред останалите медалисти.

Арегауи отново трябваше да се задоволи със сребърния медал в индивидуалната надпревара, но намери утеха, извеждайки Етиопия до отборното злато. Бронзът отиде при кениеца Даниел Ебеньо.

Както често прави на световната сцена, Киплимо позволи на състезанието да се развие, преди да наложи волята си с унищожително ускорение в заключителните етапи. Той също така изведе Уганда до най-доброто представяне в историята на страната на световни първенства по крос-кънтри – общо седем медала, включително два златни.

В началото темпото бе зададено от американеца Уесли Кипту, който поведе още от старта и покри първата обиколка за 5:39, установявайки двусекунден аванс пред преследващата група. Този ход за кратко разтегли колоната, но до третия километър (8:39) Кипту беше настигнат и водещата група започна да се оформя.

На четвъртия километър картината на състезанието беше позната – атлети от Кения, Етиопия и Уганда заемаха първите 12 позиции. Етиопецът Тадесе Уорку водеше в този етап, следван отблизо от угандиеца Долфин Челимо и кениеца Даниел Ебеньо, докато Киплимо се придвижи до четвърто място, спокойно следейки лидерите.

Уорку се опита да наложи по-високо темпо с приближаването на средата на дистанцията, но усилието му се оказа краткотрайно. До шестия километър той беше догонен, а Киплимо излезе начело в края на третата обиколка, водейки компактна група, включваща Ебеньо, Уорку и Арегауи. Биниам Мехари и Ишмаел Кипкуруи следваха на пета и шеста позиция.

Четвъртата обиколка се оказа повратен момент. Кипкуруи пръв загуби контакт, скоро следван от Уорку, което сведе битката за медалите до четирима души: Киплимо, Ебеньо, Мехари и Арегауи. Когато удари звънецът за последната обиколка, Мехари също изостана, оставяйки тримата фаворити да си оспорват местата на подиума.

Точно тогава Киплимо нанесе своя решителен удар. Угандиецът се откъсна с осем секунди преднина пред Арегауи и Ебеньо само в следващия километър. Авторитетът му растеше с всяка крачка и той неумолимо увеличаваше аванса си, натрупвайки 18 секунди само в последната обиколка.

Киплимо пресече финалната линия с време 28:18, превръщайки се в четвъртия мъж в историята, спечелил три поредни световни титли в крос-кънтрито. С това той се нареди до легенди като Джон Нгуги, Пол Тергат и Кенениса Бекеле. Победата му бе и с най-голямата разлика в състезанието при мъжете от 2007 г. насам.

"Не очаквах да спечеля, но бях щастлив да пресека финалната линия пръв за трети пореден път“, заяви Киплимо. "Трасето беше наистина хубаво. Щастлив съм за моето злато, но и за отбора.“

"Ключът към успеха ми е постоянството в тренировките и вярата в това, което правиш“, добави Киплимо, чието последно състезание преди това беше победата му на маратона в Чикаго през октомври с време 2:02:23. "Много други угандийски бегачи напредват.“

Арегауи си осигури петия си сребърен медал от световни първенства и трети в крос-кънтри с време 28:36, докато световният вицешампион на полумаратон Ебеньо добави още едно голямо отличие към колекцията си, взимайки бронза с 28:45.

Уорку, Кипкуруи и Мехари допълниха челната шестица. Европейският шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо завърши осми, а световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие се класира 15-и. Шампионът на САЩ по крос-кънтри Паркър Улф беше най-добре представилият се домакин, заемайки 12-о място. В отборното класиране Етиопия спечели титлата пред Кения и Уганда.

