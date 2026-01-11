Джес Хъл донесе световната титла на Австралия в смесената щафета по крос-кънтри

Австралийците спечелиха златото пред Франция и Етиопия в надпреварата на 4x2 км в Талахаси, Флорида.

Австралийските бегачи на средни разстояния процъфтяха на трасе, което включваше слънце, пясък и елементи на стийпълчейз, докато атлетите преодоляваха дървените препятствия в "алеята на алигаторите“ в първото състезание от Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси.

Австралийците устояха на силната конкуренция на Франция, докато отборът на Етиопия, който имаше проблеми с визите в навечерието на събитието, завърши на трето място.

На първия пост американецът Итън Странд и кениецът Рейнолд Черуйот поведоха групата, а Джордж Кути задържа Великобритания в челото, само на няколко секунди зад тях.

На втория етап Линден Хол пое щафетата от Оли Хоър за Австралия и изведе страната си начело. Откъсвайки се от съперничките си, Хол стигна до зоната за предаване с ясна преднина, докато Индия Уиър от Великобритания предаде на Адам Фог на седма позиция.

На третия пост Франция излезе напред с минимална преднина, след като Антоан Сенар изпревари Джак Ансти от Австралия в „алеята на алигаторите“. В същото време Фог остана на изолираното седмо място за Великобритания.

На финалния етап Австралия се откъсна по-категорично благодарение на своя последен пост Джес Хъл.

Само на три секунди зад нея, Агат Гийемо запази второто място за Франция, а Хирут Мешеша донесе бронза на Етиопия.

Пюрити Чепкируи изведе защитаващия титлата си отбор на Кения до четвъртото място, а Грейси Морис осигури петата позиция за домакините от САЩ.

Великобритания не успя да повтори бронзовия си медал от Белград преди две години, като Алекс Милард финишира за отбора на седмо място.

Снимки: Gettyimages