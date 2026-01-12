Резултати от НХЛ

В нощта между 10-и и 11-ти януари (събота срещу неделя) се изиграха нови пет мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найнтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Уинипег Джетс - Ню Йорк Девилс 4:3 (1:1 2:2 1:0)

Бостън Бруинс - Питсбърг Пенгуинс 1:0 (1:0 0:0 0:0)

Нашвил Предейтърс - Вашингтон Кепиталс 3:2 (1:1 0:0 2:1)

Юта Мамът - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:3* след продължение, 2:2 (1:1 1:1 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Сан Хосе Шаркс - Вегас Голдън Найт 2:7 (1:2 1:3 0:2)