Макколган след рекорда: Отне ми три години, за да се върна на това ниво

Само седем дни, след като белгийката Яна Ван Лент спечели в Ница с 30:10, подобрявайки дългогодишния рекорд на Пола Радклиф от 30:21 в смесено шосейно бягане на 10 км, Ейлиш Макколган свали още две секунди от върховото постижение. Тя завърши осма в надпреварата, спечелена от кенийката Бренда Джепчирчир с време 29:25.

"Това е първото ми участие във Валенсия. Чувала съм невероятни неща за състезанието и за първи път бягах с толкова много мъже около мен. В нито един момент от надпреварата не бях сама, което никога досега не ми се е случвало, и съм наистина щастлива от това днес“, сподели Макколган.

"Последните три години бяха много трудни за мен. След като поставих национален рекорд на писта на 10 000 метра, претърпях операция на коляното и процесът по връщането към тази форма беше дълъг. Бях малко прибързана с участието си на маратона в Лондон миналата година, така че тази година се опитахме да се съсредоточим върху възвръщането на скоростта ми“, добави тя.

Към момента Макколган едновременно държи европейските рекорди на 10 км както в смесено, така и в изцяло женско състезание. Британката постави втория рекорд преди четири години, печелейки Great Manchester Run с 30:19, преди да прекара дълъг период извън пистата заради контузии, които забавиха прогреса ѝ.

"Наистина се гордея със себе си. Пресичайки финалната линия, бях малко емоционална, защото ми отне цели три години, за да се върна на това ниво. Това е наистина специално състезание, в което имах честта да участвам.“

"Не знам как стигнах до тази възраст и никога не съм участвала във Валенсия! Бих искала да се върна и да опитам да сляза под 30 минути. Също така бих се радвала да се върна за полумаратона, а може би и за маратона някой ден“, завърши Макколган.