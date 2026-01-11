Алмгрен и Макколган с европейски рекорди на 10 км

Бронзовият медалист от Световното първенство на 10 000 метра Андреас Алмгрен подобри собствения си европейски рекорд на 10 км, постигайки втора поредна победа във Валенсия.
Алмгрен пресече финалната линия с време 26:45, подобрявайки с осем секунди предишния европейски рекорд, който постави при победата си в същото състезание миналата година.
Това е четвъртият европейски рекорд за Алмгрен в рамките на последните 12 месеца.
След като спечели на 10 км във Валенсия миналата година с 26:53, Алмгрен подобри европейския рекорд на 5000 метра на родна земя по време на Диамантената лига в Стокхолм през юни с 12:44.27. През октомври той стана първият европеец в историята, пробягал полумаратон под 59 минути (58:41), отново във Валенсия.
С новото си постижение от 26:45 Алмгрен се изкачи до шесто място в световната ранглиста за всички времена. Той постигна рекорда, въпреки че се наложи да води почти сам, след като единственият пейсмейкър се оттегли на четвъртия километър.
"Условията тук бяха най-добрите, при които съм бягал. Всичко беше отлично, но трябваше да поведа колоната още от третия километър. Много е трудно да си отпред през цялото време. Не беше силно, но имаше и лек насрещен вятър на финалната права“, коментира Алмгрен.
Шведът вярва, че с повече помощ може да постигне още по-добри резултати. "Казах си, че днес подобрение с около 10 секунди би било приемливо, но усещам, че мога да постигна много по-бързо време. Ако имах пейсмейкър за 6-7 км, мисля, че мога да бягам много бързо“, добави Алмгрен, който планира да се състезава отново на 10 км в Норвегия на 11 април.
19-годишният етиопец Хаири Беджига, който за кратко поведе пред Алмгрен на осмия километър, завърши втори с личен рекорд от 26:51. Трети се нареди кениецът Виктор Кипруто с 27:17.
Женското състезание започна с блестящо темпо, като Бренда Джепчирчир – преди това с време 30:04 – се отличи рано. Бягайки сред голяма група мъже атлети, тя зададе безмилостно темпо от около 2:54 на километър, отваряйки малка преднина пред етиопката Ликина Амебав. Зад тях, кенийките Клеър Чемтай и Фейт Чероно тичаха в плътна формация.
Джепчирчир премина половината на дистанцията с 14:32, като Амебав изоставаше с четири секунди, а кенийската преследваща двойка постигна 14:41. Eйлиш Макколган достигна половината на дистанцията на осмо място с 15:04, с 27 секунди преднина пред сънародничката си британка Алекс Бел.
През втората половина Джепчирчир забави леко темпото, като измина останалите километри в диапазона 2:56–2:58. Амебав повтори темпото ѝ и остана в рамките на пет секунди през цялото време, но не успя да намали разликата. Джепчирчир пресече финалната линия с време 29:25, издигайки се до четвърто място в световната ранглиста за всички времена.
Испанката Амебав зае второ място с 29:30, подобрявайки личния си рекорд с 10 секунди и се изкачвайки до шесто място в ранглистата за всички времена, докато Чемтай зае трето място с 29:46.
Макколган, междувременно, направи перфектно преценено бягане. 35-годишната шотландка постигна идентични времена от 15:04, за да завърши с европейски рекорд от 30:08, с две секунди по-малко от резултата, поставен само седмица по-рано от белгийката Яна Ван Лент.
Снимки: Gettyimages