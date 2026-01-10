Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

  • 10 яну 2026 | 15:37
  • 458
  • 0
Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

Доминаторът в Световната купа по ска алпийски дисциплини през последните години Марко Одермат не допусна втора поредна изненада в своята коронна дисциплина – гигантски слалом и спечели пета поредна победа в Аделбоден (Швейцария).

Швейцарецът направи много силно първо спускане по „Кьонигсбергли“, след което поведе с цели 0.49 секунди пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), който зае второто място. Трети след първия манш беше Тимон Хауген (Норвегия), който изостана с 0.53 от Одермат.

Във второто спускане не настъпиха размествания сред първите двама, след като те дадоха равно трето време във втория манш, за да завършат на първите два позиции с разлика от 0.49 помежду им. За третото място обаче имаше разместване, тъй като Лео Ангено (Франция) успя да изпревари Хауген, за да спечели своя втори подиум в Световната купа и първи за сезона.

Най-бърз във второто спускане беше американецът Ривър Радамус, който се спусна първи по трасето и успя да се възползва от тежките условия на обилен снеговалеж, за да бъде най-бърз. Това позволи на Радамус да се изкачи с цели 23 позиции, за да завърши седми в крайното класиране на състезанието.

С днешната си победа, неговата шеста за сезона, Одермат увеличи своя аванс на върха на генералното класиране, в което с актив от 955 точки швейцарецът води с цели 467 пред Пинейро Бротен. Трети на 504 пункта зад лидера е Марко Шварц (Австрия), който не успя да завърши втория манш в Аделбоден.

В дисциплината гигантски слалом Одермат си върна първото място от Щефан Бранщайнер (Австрия), който също отпадне във втория манш днес. В битката за малкия кристален глобус Одермат е лидер с 400 точки и аванс от 95 пред Бренщайнер, а трети с пасив от 131 пункта отново е Шварц.

Световната купа по ски алпийски дисциплини при мъжете продължава утре с класическия слалом в Аделбоден, чиито маншове ще стартират съответно в 11:30 и 14:30 часа българско време. Участие в надпреварата ще вземе и Алберт Попов, който ще търси връщане към добрите резултати след отпадането в Мадона ди Кампильо (Италия) в сряда.

Снимки: Gettyimages

