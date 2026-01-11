Популярни
Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

  • 11 яну 2026 | 12:13
  • 301
  • 0
Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

Световните шампиони и фаворити за олимпийската титла Иля Малинин и танцовата двойка Мадисън Чок и Евън Бейтс превърнаха последната вечер на първенството на САЩ по фигурно пързаляне не толкова в състезание, колкото в шоу програма.

Малинин лесно спечели четвъртата си поредна титла, въпреки че изпълни само три четворни скока във волната си програма - далеч по-малко от седемте, които можеше да включи.

Чок и Бейтс взеха рекордно седмо поредно злато, представяйки красиво фламенко версия на "Paint It Black" от научнофантастичния уестърн "Westworld" и бяха оценени с 228.87. Те ще бъдат водещи фигури в американския отбор, който се отправя към Игрите в Милано и Кортина след по-малко от месец.

„Реших да не поемам никакви рискове. Исках да играя на сигурно“, каза Малинин, който има сбор от 324.88 точки, за да продължи серията си без загуба на повече от две години.

Андрю Торгашев е втори с 267,62 точки, докато Максим Наумов завърши трети с по-малко от една десета от точката пред Джейкъб Санчес.

При жените шампионка стана Амбър Глен с 233.55 точки, кяото беше първа в кратката и във волната програма. След нея се наредиха Алиша Лю с 228.91 и Изабо Левито с 224.45.

При спортните двойки златото взеха Алиса Ефимова и Миша Митрофанов със 207.71 точки.

