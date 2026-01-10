Популярни
  Милано Кортина 2026
  Радо Янков в топ 4 на Световната купа в Скуол

Радо Янков в топ 4 на Световната купа в Скуол

  • 10 яну 2026 | 15:31
  • 319
  • 0
Радослав Янков се класира на четвърто място, а Тервел Замфиров е шести в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Скуол.

Янков и Замфирови преодоляха квалификациите в Скуол
Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, този път се представи още по-добре и стигна до малкия финал. Българинът, който даде първо време в квалификациите по-рано днес, загуби в спора за бронзовия медал от словенеца Тим Мастнак с пасив от 0.08 секунди.

Янков започна отлично и на осминафиналите се наложи над Санхо Ли (Република Корея), след което на четвъртфиналите елиминира Тервел Замфиров, след като беше с 0.16 по-бърз, въпреки че направи грешка в началото на спускането. На полуфиналите националът не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

При жените Малена Замфирова се нареди на девета позиция, след като на осминафиналите загуби от Мелани Хохрайтер (Германия) с 0.24.

Шампионка стана легендарната Рамона Хофмайстер (Германия), която спечели големия финал срещу италианката Елиза Кафонт.

