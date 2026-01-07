България отстъпи на Турция в първия мач от квалификациите за Евро 2028

Мъжкият национален отбор на България отстъпи на Турция с 35:37 (14:16) в първия мач от т.н. Промоционален кръг на квалификациите за Евро 2028, игран тази вечер в зала "Арена Шумен".

В началото на срещата гостите поведоха с 2:0 и не допуснаха изравняване през първото полувреме. Резултатът се движеше 5:3, 8:4, 10:8, 14:10 в полза на Турция, за да дойде почивката при резултат 16:14. През второто полувреме България успя да изравни на няколко пъти и да поведе. Резултатът се движеше 17:17, 18:18, 19:19, до 21:21. Турция поведе с 24:21 и с 26:23, Бълария достигна до 27:27, 29:29, 31:31, 32:32, 33:33. Домакините поведоха с 34:33 около 6 минути преди края на срещата. Все пак, Турция се наложи с краен резултат 37:35.

Николай Петров беше блестящ на вратата и направи близо 20 спасявания в мача. Кристиан Василев реализира 8 гола, със 7 завърши Светлин Димитров, а 6 пъти се разписа Енгинджан Хюсеин.

Реваншът е в неделя (11 януари) в Орду (Турция). Крайният победител от двата мача ще се класира за същинската фаза на квалификациите за Евро 2028.