Вердер взе под наем от Щутгарт един от голмайсторите на сръбското първенство

  • 11 яну 2026 | 16:48
  • 658
  • 0

Вердер (Бремен) привлече нападателя Йован Милошевич под наем от Щутгарт до края на сезона, съобщиха и двата клуба.

Същевременно, швабите обявиха, че подновяват договора на 20-годишния футболист с две години - до 2029 г. Това е трети престой под наем за Милошевич след предишните в швейцарския Санкт Гален и Партизан в родината му, където той отбеляза 19 гола в 30 мача. При "гробарите" футболистът направи чудесен полусезон и е на трето място по голове в местното първенство с 12 попадения, което му донесе и първи официален мач за националния отбор на Сърбия.

Бремен пък се нуждае от нападател, след като престоят на Виктор (Бонифейс) от Байер (Леверкузен) се провали и играчът претърпя операция на коляното, която вероятно ще го извади от игра до края на сезона.

Футболният директор на Вердер Петер Нимайер заяви: "Милошевич е млад, талантлив нападател, който се е развил много добре по време на скорошния си престой под наем в Партизан (Белград). Той се вписва много добре в профила, който търсим".

Сърбинът премина в Щутгарт през 2023 г., но нямаше шанс за адекватно игрово време предвид силната конкуренция. Но Щутгарт е убеден в него, като членът на Борда по спортни въпроси Фабиан Волгемут каза: „Удължихме договора на Йован, защото сме много доволни от неговото развитие. Особено изминалата година в Белград беше много обещаваща и показа, че Йован е на правилния път".

Играе се основната порция двубои от днешната програма във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 15:51
  • 4976
  • 0
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 6550
  • 5
Милан и Фиорентина в битка от двата края на таблицата

  • 11 яну 2026 | 08:27
  • 3826
  • 2
Байерн се завръща в Бундеслигата с мач срещу Волфсбург

  • 11 яну 2026 | 08:22
  • 1195
  • 3
Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

  • 11 яну 2026 | 08:06
  • 7415
  • 1
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 11638
  • 35
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 27019
  • 21
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 14774
  • 15
Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

  • 11 яну 2026 | 17:57
  • 1959
  • 0
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 19598
  • 3
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 9063
  • 5
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 6073
  • 6