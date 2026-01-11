Вердер взе под наем от Щутгарт един от голмайсторите на сръбското първенство

Вердер (Бремен) привлече нападателя Йован Милошевич под наем от Щутгарт до края на сезона, съобщиха и двата клуба.

Същевременно, швабите обявиха, че подновяват договора на 20-годишния футболист с две години - до 2029 г. Това е трети престой под наем за Милошевич след предишните в швейцарския Санкт Гален и Партизан в родината му, където той отбеляза 19 гола в 30 мача. При "гробарите" футболистът направи чудесен полусезон и е на трето място по голове в местното първенство с 12 попадения, което му донесе и първи официален мач за националния отбор на Сърбия.

Бремен пък се нуждае от нападател, след като престоят на Виктор (Бонифейс) от Байер (Леверкузен) се провали и играчът претърпя операция на коляното, която вероятно ще го извади от игра до края на сезона.

Футболният директор на Вердер Петер Нимайер заяви: "Милошевич е млад, талантлив нападател, който се е развил много добре по време на скорошния си престой под наем в Партизан (Белград). Той се вписва много добре в профила, който търсим".

Сърбинът премина в Щутгарт през 2023 г., но нямаше шанс за адекватно игрово време предвид силната конкуренция. Но Щутгарт е убеден в него, като членът на Борда по спортни въпроси Фабиан Волгемут каза: „Удължихме договора на Йован, защото сме много доволни от неговото развитие. Особено изминалата година в Белград беше много обещаваща и показа, че Йован е на правилния път".

Снимки: Imago