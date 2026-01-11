Николай Къртев с 8 точки, Монпелие не спря Тур

Бившият национал Николай Къртев дебютира за новия си клуб Монпелие в шампионата на Франция.

Монпелие загуби като гост дербито на върха в Marmara SpikeLigue от лидера Тур с 1:3 (17:25, 21:25, 25:18, 25:27) в мач от 15-ия кръг, който се игра пред 2834 зрители в зала ”Робер Гренън”.

Николай Къртев остана резерва в началото на двубоя, но се появи в игра още във втората част и остана на игрището до края на двубоя.

Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

Българският централен блокировач записа 8 точки (2 блока, 40% ефективност в атака - +4).

Най-резултатен за гостите стана Томас Лопес с 21 точки (1 ас).

Словенският диагонал Ник Муянович заби 25 точки (1 блок, 48% ефективност в атака - +12) и бе избран за MVP.

Така Тур е едноличен лидер във временното класиране с актив от 38 точки (13 победи, 2 загуби).

Монпелие е трети с 34 точки (12 победи, 3 загуби).

В следващия 16-и кръг Николай Къртев и Монпелие са домакини на Плеси-Робинсън на 15 януари.

Тук гостува на Аячо на 17 януари.

ТУР - МОПЕЛИЕ 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 27:25)

ТУР: Желко Чорич 4, Ник Вуянович 25, Айзък Хеслинга 9, Нико Суихконен 10, Сантош Нашименто 7, Масиаш Вос 9 - Лука Рамон-либеро (Майкъл Маршман 4)

Старши треньор: ИГОР ЮРИЧИЧ

МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес 1, Венсан Матиас 15, Томас Лопес 21, Максим Ерво 8, Кентен Жофроа 7, Хаукеа Маре 1 - Корентен Фелю-либеро (НИКОЛАЙ КЪРТЕВ 8, Симон Хирш 1, )

Старши треньор: ЛОА ЛьО МАРЕК.