Павел Заха вкара първи хеттрик в кариерата си

Павел Заха вкара първи хеттрик в кариерата си, а Бостън разгроми Ню Йорк Рейнджърс с 10:2 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Марат Хуснутдинов реализира четири гола. Брюинс спечелиха за четвърти път в пет двубоя, взимайки реванш за загубата с 2:6 у дома срещу Рейнджърс на 28 ноември.

Резултатати в НХЛ

Това е и първи път от 1964 година насам, в който двама играчи на Бостън вкарват по три или повече гола в един и същ мач. Фрейзър Минтен добави две попадения, Чарли МакАвой едно, а Дейвид Пастърнак изравни клубния рекорд с шест асистенции.

Мика Зибанежад и Джей Ти Милър бяха точни за Рейнджърс, които загубиха шест от последните си седем мача. Треньорът Майк Съливан остана на една победа от номер 500 в кариерата си в НХЛ.

Мат Коронато отбеляза гол в третия период, за да изведе Калгари до успех над Питсбърг с 2:1.

Конър Зари също вкара за Флеймс, които спечелиха за първи път през 2026-а и прекъснаха серия от четири загуби. Егор Чинахов беше точен за "пингвините", а Артурс Силовс направи 23 спасявания.

Евгени Малкин направи 854-ата си асистенция, за да подмине Брайън Тротие и Анже Копитар за 10-ия най-голям брой в историята на НХЛ с един отбор.

Брент Бърнс реализира два гола, Трент Майнър направи 29 спасявания за първия си мач без допуснато попадение в НХЛ, а Колорадо се наложи над Кълъмбъс с 4:0 за 17-ата си поредна домакинска победа.

Аваланш са на една победа от това да изравнят най-дългата си серия от домакински победи в историята - рекорд, поставен по време на сезон 2021-2022, в който спечелиха Купа "Стенли". Най-дългата серия от домакински победи в историята на НХЛ е 23 на Детройт през 2011-2012.

Тайлър Тофоли отбеляза два гола и добави асистенция, включително победната шайба в 1:58 минута от продължението, а Сан Хосе преодоля пасив от два гола и победи Далас с 5:4.

В други срещи Тампа Бей разгроми Филаделфия със 7:2, Бъфало записа 13-и успех от 14 мача след 5:3 срещу Анахайм, а Карлона спечели срещу Сиатъл с 3:2.

Уилям Найландър беше точен веднъж и направи две асистенции при завръщането си от контузия за победата на Торонто над Ванкувър с 5:0.

Детройт надделя над Монреал с 4:0, Флорида се наложи над Отава с 3:2, а Чикаго постигна 3:0 срещу Нешвил.

Саймън Холмстрьом отбеляза втория си гол в срещата 1:34 минути след началото на продължението и Ню Йорк победи Минесота с 4:3.

Лос Анджелис спечели 4:3 след изпълнение на дузпи срещу Едмънтън, а Лас Вегас спечели срещу Сейнт Луис с 4:2 в мач номер 700 в кариерата на Мич Марнър, който се отчете с гол и асистенция.