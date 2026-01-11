Елина Свитолина триумфира на турнира в Окланд и взе 19-а титла

Поставената под №1 в схемата Елина Свитолина (Украйна) спечели титлата на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Свитолина победи на финала №7 Синюй Ван (Китай) с 6:3, 7:6(6), за да започне новия сезон с 19-ия си трофей от УТА.

31-годишната тенисистка имаше известни проблеми само във втория сет, докато продължава подготовката си за Откритото първенство на Австралия след дълга пауза, но показа достатъчно качества и опит, за да се справи с 24-годишна си съперничка.

„Чувството е невероятно да спечелиш още една титла, особено след не особено добрия край на миналия сезон“, каза украинката, която е три пъти четвъртфиналистка на турнира от Големия Шлем в Мелбърн.

„Беше хубаво да имам трудни мачове тази седмица и да спечеля финала. Надявам се да мога да надградя върху това през останалата част от сезона“, добави тя.

Ван, която играеше на втория си финал на УТА, затрудни Свитолина в началото с някои дълбоки удари от основната линия, но твърде често грешеше и позволяваше на 13-ата в света да се справи.

Наблюдавана отстрани от съпруга си Гаел Монфис, Свитолина триумфира и се реваншира за загубата от Коко Гоф на финала през 2024 година.

Снимки: Gettyimages