Супергигантският слалом за жени в Цаухензее беше отменен заради натрупан 40 сантиметра сняг

Супергигантският слалом за жени в Цаухензее (Австрия), който трябваше да се проведе днес, беше отменен заради обилен снеговалеж през нощта и натрупан 40 сантиметра нов сняг на пистата, обявиха организаторите.

„Беше невъзможно да се справим. Безопасността е на първо място. В олимпийски сезон сме, това е основен приоритет“, каза шефът на организационния комитет Михаел Валххофер пред АПА.

Американката Линдзи Вон спечели спускането в събота.

Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени продължава във вторник с нощен слалом във Флахау.