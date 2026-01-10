Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

  • 10 яну 2026 | 16:18
  • 558
  • 0
Звездата на Далас Маверикс Антъни Дейвис отново ще отсъства дълго време от терените в НБА. 32-годишният център е получил контузия на ръката и продължителността на отсъствието му може да се проточи няколко месеца. Дейвис се контузи към края на срещата с Юта Джаз (114:116), в която записа 21 точки, 11 борби и 4 асистенции. Десеткратният участник в Мача на звездите изпитваше явни болки преди да напусне игрището, а последвалите медицински тестове са показали, че е увредил връзките на лявата си ръка.

Дейвис пристигна в Далас преди по-малко от година в замяна на словенската суперзвезда Лука Дончич, който премина в Лос Анджелис Лейкърс. Този сезон той пропусна 18 от 38 мача поради контузии на прасеца и слабините и се спекулира, че може да го очаква нова размяна, припомни агенция АП.

Снимки: Gettyimages

